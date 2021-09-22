Польський прем'єр звинуватив "Газпром" у шантажі

Нинішнє зростання цін на газ є наочною демонстрацією шантажу Європи з боку російської транснаціональної енергетичної компанії "Газпром" і особисто президента Росії Володимира Путіна, повідомляє Сегодня.

Про це завив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцькій на пресконференції, повідомляє Polskie Radio.

"Проект "Північний потік-2" є стратегічною помилкою, оскільки надання додаткових інструментів для цінового шантажу "Газпрому" і Володимиру Путіну означає збільшення можливості тиску на Європу, зростання цін на газ підтверджує наші побоювання" , – заявив прем'єр-міністр Польщі.

На його думку, "Північний потік-2" збільшує геополітичний ризик в регіоні і саме тому Варшава спочатку була противником цього проекту і час показав, що вони правильно зрозуміли наслідки такого проекту.