Польський прем'єр звинуватив "Газпром" у шантажі
Нинішнє зростання цін на газ є наочною демонстрацією шантажу Європи з боку російської транснаціональної енергетичної компанії "Газпром" і особисто президента Росії Володимира Путіна, повідомляє Сегодня.
Про це завив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцькій на пресконференції, повідомляє Polskie Radio.
"Проект "Північний потік-2" є стратегічною помилкою, оскільки надання додаткових інструментів для цінового шантажу "Газпрому" і Володимиру Путіну означає збільшення можливості тиску на Європу, зростання цін на газ підтверджує наші побоювання", – заявив прем'єр-міністр Польщі.
На його думку, "Північний потік-2" збільшує геополітичний ризик в регіоні і саме тому Варшава спочатку була противником цього проекту і час показав, що вони правильно зрозуміли наслідки такого проекту.
"Ми відстоюємо польські інтереси, і збільшення можливостей шантажу від російської сторони не в інтересах Польщі. Я вважаю, що це також не в інтересах Німеччини, Чехії, Словаччині чи Угорщині, не кажучи вже про Україну, Литву, Латвію та Естонію, Швецію або Данію. Але, на жаль, цей німецько-російський альянс, який був закріплений в формі вже завершеного проекту "Північний потік-2", був дуже жорстким і жорстко ставився до інтересів інших країн", – сказав польський прем'єр-міністр.