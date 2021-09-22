22 вересня 2021 - яке сьогодні свято, що не можна робити

У цей день у світі відзначаються День осіннього рівнодення, Всесвітній день без автомобіля, день Хоббіта, День захисту слонів, Міжнародний день сяючого світу, День мережі (OneWebDay), День каракулів, Всесвітній день носорога, День кольчуги, Всесвітній день боротьби з хронічним мієлоїдним лейкозом, Всесвітній рожевий день, повідомляє УНИАН.

В Україні - День партизанської слави, в США - День профілактики падінь, День дистанційного лікування, День довгожителів, День дівич-вечора, День бізнес - леді, День білого шоколаду, День морозива в ріжку, в Барбадосі - День посадки дерев, в Канаді - День дерева, в Болгарії - День Незалежності, в Естонії, Латвії, Литві - Балтійський день єдності, на Малі - День Незалежності, в Естонії - День опору, в Уругваї - День вчителя, в Норвегії - День народження принцеси Марти Луїзи, в Швейцарії - День пам'яті святого Маврикія.

Пам'ятні дати 22 вересня, річниці та події

У 1792 році в цей день була проголошена Французька республіка, що стало точкою відліку республіканського календаря.

22 вересня 1862 року 16-й президент США Авраам Лінкольн оголосив про те, що з 1 січня 1863 року всі раби "відтепер і назавжди будуть вільними". Декларація про скасування рабства у всіх штатах була опублікована в газетах, а також надрукована окремими випусками. 30 грудня 1862 президентом була підписана "Прокламація про звільнення", і перший же день нового 1863 ознаменувався вступом декларації в законну силу. Лінкольн завжди виступав проти рабства, він був одним з ініціаторів створення республіканської партії, від якої і був обраний в президенти країни.

У 1869 році 22 вересня в Австрії були випущені перші в світі поштові листівки.

У 1955 році поблизу Бахчисарая була відкрита Кримська астрофізична обсерваторія.

У 1981 році американський Конгрес присвоїв почесне громадянство США Раулю Валленбергу - шведському дипломату, який врятував життя десятків тисяч євреїв в період Голокосту. До Валленберга честі отримати "почесне громадянство США" був удостоєний лише Вінстон Черчілль.

У 2000 році 22 вересня через падіння вартості акцій статки засновника і глави компанії "Майкрософт" Білла Гейтса за один день зменшилися на 22 млрд доларів - антирекорд. Правда, 63 мільярди, що "залишилися" на його рахунках, дозволили йому зберегти за собою титул найбагатшої людини світу, якою він і є на сьогоднішній день.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 22 вересня вшановує пам'ять батьків Діви Марії - Анни та Іоакима. У народі їх вважають покровителями бездітних жінок. Ще день назвали "Поднесеньев", або "Аким і Анна".

Що сьогодні не можна робити

Не можна давати і брати в борг, а також вирішувати інші фінансові питання. Не варто також спати при місячному світлі, краще закрийте вікно шторою. Вважається, що інакше ви можете втратити здоров'я і красу, у вашому житті з'явиться більше невдач і бід.

Небажані тривалі поїздки і переїзди. Різка зміна обстановки 22 вересня може привести до низки невдач в кар'єрі і фінансовій сфері.

Прикмети на 22 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

полетіли перелітні птахи - зима буде суворою;

багатий урожай горобини - осінь буде дощовою.

Іменини 22 вересня

Іменини у Анни, Йосипа, Микити, Феодосія і Харитона.