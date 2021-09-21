Ердоган в ООН заявив про невизнання анексії Криму

Туреччина не визнає анексію Криму Росією. Про це заявив турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

«Ми надаємо значення захисту територіальної цілісності і суверенітету України, включно з Кримом, анексію якого ми не визнаємо» , - заявив турецький лідер.

Напередодні МЗС Туреччини опублікувало заяву, в якій повідомило, що Анкара не визнає результати виборів, проведених в Держдуму РФ на території Криму. Заяву розкритикували в російському МЗС і Кремлі.