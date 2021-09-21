ВПС США перехопили літак у небі над Нью-Йорком

Винищувач ВПС США у вівторок перехопив невеликий літак, який порушив безпольотною зону поруч з Нью-Йорком, де на цьому тижні зібралися десятки лідерів країн світу для участі у високому тижні Генеральної Асамблеї ООН. Про це заявило командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), повідомляє ТАСС.

"Винищувач F-16 перехопив невеликий одномоторний літак, який порушив тимчасову безпольотною зону біля Нью-Йорка. Повітряне судно було супроводжено із зони без інцидентів близько 14:00 за часом Східного узбережжя США [21:00 за Києвом]" , - написала пресслужба NORAD у Twitter.

Як повідомив телеканал Fox News, після полудня жителі міста в соцмережах писали про проліт на невеликій висоті військового літака над Манхеттеном - центральним районом, де розташовується штаб-квартира ООН.