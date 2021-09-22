Литва закликала ООН посилити політику невизнання анексії Криму

Президент Литви Гітанас Науседа в ООН закликав посилити політику невизнання анексії Криму. Також він заявив, що надзвичайно важливо захищати права і свободи місцевого цивільного населення, повідомляє РБК-Україна.

"Сьомий рік ми спостерігаємо продовження військової агресії проти України, а також незаконну анексію та окупацію Криму. Ці дії порушують міжнародне право, Статут Організації Об'єднаних Націй, а також положення Гельсінського заключного акту. Їх слід в цілому засуджувати. Ми повинні посилити політику невизнання окупації та анексії Криму. Також дуже важливо захищати права і свободи місцевого цивільного населення. Я вітаю зусилля України утримати це питання на порядку денному шляхом створення міжнародної Кримської платформи" , - заявив Науседа у Twitter.

За його словами, Литва поважає європейський і євроатлантичний вибір України та продовжує підтримувати її реформи в цей неспокійний період.

"Прагнучи консолідувати міжнародні зусилля, в липні минулого року ми спільно провели Українську конференцію реформ у Вільнюсі" , - додав президент Литви.

Автор: Анна Полисученко