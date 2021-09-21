Казахстан відмовляється від російського телефонного коду

З 2023 року Казахстан планує перейти на власний міжнародний телефонний код, відмовившись від російського. Про це заявили в міністерстві цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Казахстану, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Казахстан перейде на власний національний телефонний код. Символічно, що до 30-річчя Незалежності МЦРІАП зарезервував за собою новий телефонний код +997 у Міжнародному союзі електрозв'язку. Раніше ми ділили код +7 разом з Росією, тепер, коли ви зателефонуєте з нашої країни за кордон, буде висвітлюватися "Казахстан"" , - пояснив міністр цифрового розвитку Казахстану Багдат Мусін.

Очікується, що перехід займе 2 роки і буде завершений до 2025-го.

Відзначається, що після виходу зі складу СРСР міжнародний телефонний код +7 закріпився за Російською Федерацією та Республікою Казахстан. Він використовується відповідно до Угоди від 17 червня 2006 року "Про використання нумерації 7-зони всесвітньої нумерації" (підписаним 17 червня 2006 року, між адміністраціями зв'язку двох країн).