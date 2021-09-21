СБУ заблокувала схему контрабанди через аеропорт Бориспіль

Співробітники митного поста в аеропорту Бориспіль організували корупційну схему одержання неправомірної вигоди за переміщення товарів через кордон України, повідомляє Факти.ICTV.

Митники систематично вимагали та отримували так звану данину від бізнесменів за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів. За відмову платити підприємцям погрожували затягуванням процесу оформлення.

Комерційний вантаж організатори схеми реєстрували як особисті речі авіапасажирів, тобто як несупроводжуваний багаж. За нього не йшло ніяких нарахувань до держбюджету. Розмір хабарів залежав від кількості та вартості товарів.

Одного з митників затримали під час отримання частини хабаря, загальна сума якого сягала $4,5 тис. Зараз проводяться обшуки за місцем вчинення корупційного злочину і за місцем проживання підозрюваних митників.