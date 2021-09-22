Кулеба прокоментував слова Байдена про "холодну війну"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова Джо Байдена про небажання починати нову "холодну війну". Його коментар опублікував телеканал "Дом", повідомляє УНІАН.
Під час виступу на загальних дебатах в рамках Генеральної Асамблеї ООН президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США будуть чинити опір спробам сильніших держав захоплювати території слабших. Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова Байдена.
"Я думаю, що небажання розв'язувати чергову холодну війну - це дуже похвально для США, але, на жаль, є держави, в тому числі і Російська Федерація, які шукають своєї війни. Тому питання не в тому, що США не будуть робити ініціативно, а в тому, що вони будуть робити, щоб інші не розв'язували "холодні" і "гарячі" війни", - зазначив Кулеба.