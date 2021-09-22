У супроводжуючого главу ЦРУ в Індії виявили "гаванський синдром"

Симптоми таємничого "гаванського синдрому" проявилися в ще одного представника США в закордонній поїздці – офіцера американської розвідки, який супроводжував директора Центрального розвідувального управління Вільяма Бернса в Індії на початку вересня. Військовий був направлений на медичне обстеження, повідомляє Обозреватель.

Як пише ABC News, скарги офіцера збігаються із великою кількістю інших подібних випадків за останні роки, що пов'язуються з "гаванським синдромом". Вказаний стан охоплює травми й набряк головного мозку, порушення або втрату слуху, нудоту, мігрені, втрату почуття рівноваги, когнітивні порушення.

Журналісти зазначили, що в Америці розслідуються як мінімум 200 схожих між собою інцидентів. Близько половини пов'язано зі співробітниками спецслужб США, ще половина – з дипломатами та членами їхніх сімей.

У ЦРУ те, що трапилося з офіцером, коментувати відмовилися. ЗМІ зі свого боку нагадали: після вступу на посаду глава відомства Бернс потроїв кількість медичного персоналу, який вивчає "гаванський синдром", а також провів зустріч зі співробітниками агентства, у яких спостерігалися такі проблеми зі здоров'ям.