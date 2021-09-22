В ООН відповіли на запит талібів щодо призначення посла

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) відреагували на рішення талібів про призначення посла, повідомляє Лента.Ру.

За словами заступника офіційного представника генсека ООН Фархана Хака, вирішувати, хто представлятиме Афганістан в ООН, повинен комітет з акредитації.

"Це питання для комітету з акредитації", - сказав Хак, відповідаючи на питання, про те, чи була відповідь ООН на лист талібів і хто тепер буде представляти республіку в організації.

Раніше таліби направили до ООН листа, в якому заявили, що призначений попереднім урядом постпред Афганістану Гулам Ісакзай більше не представляє країну в організації. Таліби також заявили, що призначений новий представник Афганістану в ООН - Мохаммад Сухайл Шахін.