Перспективні професії, для яких не потрібні особливі навички

В Україні серед перспективних професій, для яких не потрібно особливих навичок і знання англійської мови: моряк, медсестра, масажист, брокер, таємний покупець. При цьому без вищої освіти можна працювати в абсолютній більшості сфер, повідомляє Обозреватель.

"Знання англійської корисна навичка для будь-якої людини, але ці дані показують, що не обов'язково знати мову, щоб отримати роботу в різних сферах. Більшість вакансій, в яких не потрібно іноземну мову орієнтовані на роботу тільки з українським ринком і українським клієнтом", – говорить Олена Кірільєвніна, керівник відділу по роботі з партнерами Jooble.

Серед професій, в яких роботодавці практично не вимагають від претендентів знання англійської мови, виявилися: кур'єр, електрозварник, лікар, адвокат, продавець, офіціант, медичний представник, охоронець, моряк, медсестра \ медбрат, масажист, комірник, експедитор, брокер, пакувальник, працівник на виробництво, кухар, електрик, касир, бармен, маляр, методист, фармацевт, консьєрж, механік, прибиральник, соціальний працівник, бібліотекар, плиточник, маляр, обвальщик м'яса, майстер нігтьового сервісу, працівник складу, обліковець, лаборант, косметолог, логопед , поліцейський, військовий, пожежник, водій-инкасатор, таємний покупець, слюсар, вантажник, токар, монтажник, мерчендайзер, листоноша, реалізатор, швачка, пекар, перукар, рихтувальник, таксист.

Деякі ж функції машини і програми, як мінімум в найближчі п'ять років, замінити не зможуть: консалтинг, охорону здоров'я в широкому розумінні (лікарі, тренери щодо здорового способу життя і т. д), стратегічні радники – всі ці напрямки будуть затребувані і в майбутньому.