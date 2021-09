Названа причина "безплідності" Марса

Марсу не вистачило маси, щоб утримати океани. Через це і зникла вода на ньому, відповідно планета була приречена стати безплідною, повідомляє Обозреватель.

До такого висновку дійшла міжнародна група вчених. Свою гіпотезу вони опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Свої висновки вчені засновують на результатах вивчення ізотопів калію, вміст яких пов'язаний з летючими речовинами – зокрема, з водою.

На їхню думку, за час формування Марс втратив набагато більше калію, ніж Земля. Водночас виявлено залежність між розміром планети, її гравітацією та ізотопним станом калію.

Дослідники підкреслили, що отримані результати дуже важливі для пошуку життя на інших планетах, оскільки маса планети може впливати на існування складних форм життя.