У Запорізькій області на берег Азовського моря викинуло мертвих дельфінів. Причина їх смерті поки невідома. Про це інформує пресслужба Азовського рибоохоронного патруля, повідомляє Новое время.

Інцидент стався 20 вересня на території Приазовського національного природного парку в селищі Чкалове. Там патрульні знайшли двох дельфінів вагою у 25-30 кілограм. При огляді на шкірі ніяких слідів від рибальських снастей не виявили.

На місце події викликали співробітників Приазовського національного природного парку, які склали карту викиду дельфінів азовка, для подальшого з'ясування ситуації.

В організації попередили, щоб уникнути будь-яких потраплянь інфекцій - ніколи не чіпайте мертвого дельфіна.