Суд призначив запобіжний захід, щодо нападника на кореспондента "Букв"

Печерський районний суд Києва визнав винним у хуліганстві, який побив 21 липня фотокореспондента видання "Букви", Олександра Кужельного. Суд засудив його до умовного терміну на один рік.

Як пишуть Букви﻿, Шаланкевич раніше жив у Росії і був наближеним до російських неонацистів. У 2018 році в Росії його засудили до 6 років позбавлення волі за розбій та хуліганство в складі угруповання неонациста Максима Марцинкевича на прізвисько Тесак, проте відпустили із залу суду. Протягом останніх двох років він знаходиться у Києві.

Шаланкевича також звинувачують у нападі навесні 2021 на хлопця та дівчину. Справа по цій події зараз розглядає Подільський районний суд міста Києва.