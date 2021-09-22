Pfizer і AstraZeneca: як довго зберігається імунітет після вакцинації

Рівень антитіл до коронавірусу в людини починає слабшати протягом чотирьох-п'яти місяців після отримання другого щеплення. Йдеться про вакцинацію препаратами від Pfizer&BioNTech і Oxford/AstraZeneca, повідомляє Обозреватель.

Такого висновку дійшли вчені, заявивши, що за таких темпів зниження захист від COVID-19 серед населення може впасти нижче 50% до зими.

Дослідження було опубліковано в журналі Nature. Під час нього фахівці з Австралії зібрали дані про рівень зараження COVID-19 у більш ніж одного мільйона осіб.

Результати показали, що щеплення вакциною AstraZeneca знизили ймовірність інфікування на 77%, але вже через п'ять місяців цей показник став 67%. А захист від вакцинації Pfizer впав із 88-ми до 74%.

Вчені побоюються суттєвого зниження рівня захисту від коронавірусу серед населення. Особливо у людей похилого віку, які першими отримали уколи, і чий імунітет відтоді, можливо, впав найсильніше.

Зазначається, що аналогічні результати були отримані в недавньому дослідженні Оксфордського університету, де вивчалася ефективність вакцин проти більш заразного штаму коронавірусу Дельта.

Згідно з ними, вже через два тижні після введення ін'єкції препаратом Pfizer ризик розвитку високого вірусного навантаження знизився на 92%. А через 90 днів після вакцинації цей показник став 78%. За той же період ефективність щеплення AstraZeneca знизилася з 69% до 61%.

У чому причина зниження захисту після вакцинації

Вчені визнають, що такі показники сильно контрастують із вакцинами проти інших інфекцій, наприклад, кору, епідемічного паротиту та краснухи (MMR), які діють протягом усього життя.

"Щоб отримати тривалий імунітет, як у випадку зі щепленням від кору, вам зазвичай потрібна жива атенуйована вакцина, що містить значно ослаблену версію самого вірусу" , – зазначив вірусолог і професор молекулярної медицини у Ворікському університеті Лоуренс Янг.

За його словами, такі препарати містять м'якшу форму справжнього вірусу, якої достатньо, щоб викликати стійку й тривалу реакцію імунної системи. Це схоже на зараження вірусом, але без симптомів.

Тоді як нинішні вакцини проти COVID-19 в основному містять або штучну версію білка (спайковий білок), виявленого у коронавірусі, або генетичні фрагменти вірусу. Обидва змушують імунну систему виробляти антитіла, які патрулюють кровотік у пошуках ознак інфекції.

"Хоча вони викликають менш стійку відповідь імунної системи, синтетичні копії шипового білка і генетичних фрагментів коронавірусу, звані мРНК, набагато стабільніші й легше піддаються контролю. На відміну від вакцин, зроблених із живим вірусом, що спрощує масове виробництво" , – додав професор Янг.

Як на вакцину реагує імунна система

Фахівці пояснюють, що на це можуть вплинути багато факторів. Зокрема, вік, стать, етнічне походження і основні захворювання (наприклад, рак), які здатні послабити захисні сили організму. Коли людина заражається, В-клітини імунної системи починають виробляти антитіла для боротьби з нею. Але як тільки безпосередня небезпека мине, ці антитіла просто "переробляються як відходи".

Щоб запобігти рецидиву, деякі В-клітини "перетворюються на постійні фабрики мініантитіл", відомих як довгоживучі плазматичні клітини (LLPC).

У будь-кого, хто хворів на COVID-19, ймовірно, вони є – і чим більше людина хворіла, тим більше у неї LLPC (тобто, чим більший вплив вірусу, тим сильніша імунна реакція).

За словами викладача біомедичних наук у британському Університеті Брунеля, доктора Стівена Сміта, LLPC не завжди утворюються після інфекції, "але можуть жити в нашому кістковому мозку протягом багатьох років, безперервно виділяючи антитіла".

Наприклад, у людей, які заразилися SARS у 2003 році, антитіла до нього все ще циркулюють в організмі майже протягом 20 років. Вчені сподівалися, що вакцини проти COVID-19 матимуть такий же ефект, спонукаючи імунну систему "перетворити деякі B-клітини в лінії з виробництва антитіл". Але цього не трапилося.

Хоча доктор Сміт запевнив, що навіть якщо рівень антитіл знизиться, вакцинована імунна система як і раніше буде добре оснащена для боротьби з майбутніми загрозами. Це тому, що В-клітини володіють імунологічною "пам'яттю": якщо вони знову натраплять на вірус, то зможуть майже миттєво запустити виробництво нових антитіл.