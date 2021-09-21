Під Дніпром "накрили" велику плантацію конопель

У Дніпропетровській області правоохоронці виявили нелегальну плантацію конопель, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це йдеться у пресслужбі обласної прокуратури. За даними слідства, в с. Маломихайлівка Покровського району група осіб вирощувала в теплиці коноплі та виготовляла наркотичний засіб - канабіс.

Під час проведення обшуку на території домоволодіння правоохоронними органами виявлено та вилучено понад 1400 кущів конопель (вартість яких на "чорному ринку" становить близько 7 млн ​​грн), систему крапельного поливу, місткості для води, глибинний водяний насос, а також ящики для фасування, висушування і зберігання канабісу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 КК України.