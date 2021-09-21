Зеленський зустрівся з генсеком та главою Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, а також із новообраним головою ГА ООН Абдулою Шахідом, обидві зустрічі відбулися у штаб-квартирі ООН, повідомляє Укрінформ.

Під час розмов із Гутеррешем та Шахідом Зеленський порушив питання підтримки Кримської платформи з боку ООН - найвпливовішої міжнародної організації. Окрім політичних, президент порушив також «прагматичні» питання.

ООН є одним з найбільших споживачів товарів і послуг у світі, відмітив прессекретар президента Сергій Никифоров. Щороку організація закуповує товарів на 20 млрд доларів, у тому числі в України – на 200 млн.

За його словами, є неабиякий потенціал для розширення такої співпраці. Зокрема, Україна готова запропонувати надання транспортних послуг, участь у програмах ООН з постачання продовольства, окрім того, у нас розвинена IT-сфера.