У Німеччині застрелили касира через прохання одягнути маску

У Німеччині чоловік вбив касира, який відмовився обслуговувати його без маски на АЗС. Він пояснив це тим, що був пригнічений, повідомляє УНІАН.

Моторошний інцидент стався на заході країни. 49-річний чоловік прийшов на автомобільну заправну станцію, щоб купити пиво. Але касир відмовився продати йому алкоголь, порадивши дотримуватися карантинних заходів.

Через пів години незадоволений чоловік повернувся, але вже у масці й з пістолетом. Поліцейським він сказав, що вчинив так через те, що є противником ковідних обмежень.

Нападник зазначив, що у момент нападу був "пригнічений".