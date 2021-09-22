У Китаї створили "розумні" окуляри, які можуть сповільнити втрату зору

Китайські вчені розробили спеціальні окуляри Stellest, які можуть уповільнити розвиток міопії (короткозорість). В лінзи вставлені концентричні кільця, що призначені для фокусування світла на сітківці, повідомляє Обозреватель.

При цьому зображення робиться більш чіткими і тим самим уповільнюючи швидкість зміни форми очного яблука – відмітна ознака короткозорості, передає Daily Mail. Окуляри Stellest виглядають як звичайні окуляри, але в них використовується технологія HALT (високоасферіческая лінза-мішень), що складається з 11 кілець по 1 мм всередині лінз.

При міопії, коли зовнішні області сітківки вловлюють розфокусоване світло від віддалених об'єктів, очне яблуко реагує збільшенням довжини, щоб зробити зображення більш різкими. Але чим більше збільшується кількість спроб сфокусувати ці зображення, тим сильніше і швидше прогресує короткозорість.

Лінзи Stellest зупиняють це, змінюючи природу світла, що досягає периферії сітківки. Кільця мають овальну форму, яка відображатиме форму очного яблука – вважається, що це краще фокусує світлові промені на сітківці.

У дослідженні взяли участь 167 дітей, які носили окуляри по 12 годин на день. Уже через два роки прогресування короткозорості сповільнилося на 67%. Виробник Essilor планує випустити специфікації Stellest в китайських лікарнях, а потім запустити їх в інших країнах.