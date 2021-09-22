Українську чемпіонку засудили за погану фігуру

Переможниця міжнародних турнірів з фітнесу та бодібілдингу Ганна Скворцова не змогла вибороти медалі на знаменитому фестивалі "Арноль Класик", який відбувся в минулі вихідні в Севільї, повідомляє Обозреватель.

Срібна призерка чемпіонатів Європи та світу не ввійшла навіть до десятки, не дивлячись на ідеальну фізичну форму.

29-річна дівчина у себе в Instagram виклала відео в купальнику, де всім бажаючим продемонструвала, як насправді виглядає її "погане тіло".

Сайт пропонує своїм читачам подивитися на відео і на фотографії нашої титулованої співвітчизниці.

Ганна Скорцова перед тренуваннями. Джерело: Instagram Ганни Скворцової

Ганна Скорцова загоряє. Джерело: Instagram Ганни Скворцової

Ганна Скорцова на Арнольд Класік. Джерело: Instagram Ганни Скворцової