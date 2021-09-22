Зеленський провів переговори з Ердоганом

Володимир Зеленський на зустрічі з Реджепом Тайїпом Ердоганом обговорив питання допомоги, яку може надати Туреччина у визволенні затриманих окупантами кримських активістів, зокрема Нарімана Джелялова, повідомляє Укрінформ.

Переговори президентів відбулися у Постійному представництві Турецької Республіки при ООН. За словами прессекретаря глави держави Сергія Никифорова, сторони обговорили гуманітарну ситуацію в окупованому Криму й те, «яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, зокрема кримських татар».

Президенти також торкнулися низки економічних питань, підкреслили необхідність завершення підготовки та підписання угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами. У цьому контексті для України актуальним залишається питання постачання скрапленого газу з Близького Сходу за сприяння Туреччини.

Крім того, на переговорах Зеленського й Ердогана порушувалися питання військового співробітництва, зокрема у військово-морській сфері.