НБУ зареєстрував нову банківську групу

Національний банк України визнав нову банківську групу «Конкорд» і погодив зареєстрований в Дніпрі однойменний банк відповідальною особою цієї групи, повідомляє Дзеркало тижня.

За даними пресслужби регулятора до складу групи увійшли банк «Конкорд», ТОВ «Корд Пий» і «Електронік Пеймент Солюшнс ЛТД» (Великобританія). Групу контролюють сестри Юлія та Олена Сусідки. Група «Конкорд» стала 25-ою банківською групою, що зареєстрована в Україні.

Банк «Конкорд» працює з 2006 року. Станом на 1 січня 2021 року його найбільшими акціонерами були Олена Сусідка (56,2295% акцій), Юлія Сусідка (43,7675%) і Тетяна Маломуж (0,003%).

Активи банку оцінювалися у 2,826 млрд гривень, що забезпечило «Конкорду» 43-е місце серед українських банків. У 2018 році НБУ оштрафував «Конкорд» на 1,5 млн гривень за порушення вимог фінмоніторингу.