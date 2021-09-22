Дівчину за підпал українського прапорця вигнали зі школи моделей
Мешканка Каменського на Дніпропетровщині спалила маленький сувенірний український прапор. Після розголосу її виключили зі школи моделей, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відео наруги над державною символікою опублікував Telegram-канал Катарсис. На кадрах одна з присутніх запитує дівчину, навіщо та спалює прапор України. Дівчина відповідає, що це не її прапор, і всі сміються.
Користувачі соцмереж з'ясували справжнє ім'я дівчини і встановили, що вона вчиться в школі при місцевому модельному агентстві. Після розголосу адміністрація закладу відповіла в листуванні обуреним користувачам, що дівчину вже виключили.
Сторінку в Instagram підпалювачка закрила. Її останній статус - "піду викинусь".