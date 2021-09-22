На Херсонщині затримали військового командира за хабарництво

У Херсонській області на хабарі затримано командира дивізіону однієї з військових частин, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними слідства Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону вказана посадова особа за надання клопотань командиру військової частини про заохочення підлеглих військовослужбовців з нагоди дня заснування військової частини вимагав від них хабарі.

21 вересня під час отримання хабаря в сумі 6 тис. грн, протиправні дії командира були припинені правоохоронцями.

Зараз підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні корупційного кримінального злочину (ч. 3 ст. 368 КК України) та підготовлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, а також відсторонення від займаної посади.