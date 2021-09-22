10 кумедних лінивих тварин, які вміють лише їсти і відпочивати

Інколи складається враження, що домашні тварини обожнюють робити лише дві речі: їсти і спати. Улюбленці знаходять своє місце на подвір'ї чи в будинку і навіть буря не здатна зігнати їх звідти. На прогулянці, набігавшись, вони втомлюються і вимагають повернутися додому, повідомляє Обозреватель.

З настанням холодів звірята шукають собі тепліший куточок біля батареї чи під одіялом. Далі добірка фото ледачих тварин, які господарі опублікували в мережі.



Коли косили траву, доберман не мав бажання посунутися.

Доберман слідкує, як господар стриже газон. Джерело: Reddit/pi3rcetheveil

Котик настільки втомився, що заснув по дорозі в ліжечко.

Кошеня не дійшло до спального місця. Джерело: Reddit/andyv001

Улюбленець зручно вмостився на дивані. Він не в силах побороти лінь, щоб перекусити.

Кіт лінується їсти. Джерело: Reddit/hikkiingram

Господар взяв пухнастого друга з собою в гори, але той швидко втомився.

Пес радіє життю. Джерело: Reddit/ttw06

Папузі стало холодно, тому він приліг відпочити на тепленьке місце на комп'ютері.

Папуга приліг відпочити. Джерело: Reddit/someonelseyoumightknow

Кіт зачепився кігтем за покривало, але він лінується встати, тому вирішив лежати в кумедній позі.

Кіт зачепився кігтиком. Джерело: Reddit/arya_needle

На дворі пішов дощ та песик не поспішав ховатися від негоди.

Пес лінувався піти з улюбленого місця. Джерело: Reddit/serdito

Коргі склав компанію господареві – протягом всієї дороги улюбленець міцно спав в рюкзаку.

Коргі відпочиває в рюкзаку. Джерело: Reddit/lhutslar

Кіт заліз на плиту в пошуках смачненького, але випадково заснув.

Кіт приліг на теплій плитці. Джерело: Reddit/kaappi

Взимку улюбленець весь час проводить на батареї.

Кіт всю зиму лежить на гарячій батареї. Джерело: Reddit/lovelygri



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