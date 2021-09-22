10 кумедних лінивих тварин, які вміють лише їсти і відпочивати
Інколи складається враження, що домашні тварини обожнюють робити лише дві речі: їсти і спати. Улюбленці знаходять своє місце на подвір'ї чи в будинку і навіть буря не здатна зігнати їх звідти. На прогулянці, набігавшись, вони втомлюються і вимагають повернутися додому, повідомляє Обозреватель.
З настанням холодів звірята шукають собі тепліший куточок біля батареї чи під одіялом. Далі добірка фото ледачих тварин, які господарі опублікували в мережі.
Коли косили траву, доберман не мав бажання посунутися.
Котик настільки втомився, що заснув по дорозі в ліжечко.
Улюбленець зручно вмостився на дивані. Він не в силах побороти лінь, щоб перекусити.
Господар взяв пухнастого друга з собою в гори, але той швидко втомився.
Папузі стало холодно, тому він приліг відпочити на тепленьке місце на комп'ютері.
Кіт зачепився кігтем за покривало, але він лінується встати, тому вирішив лежати в кумедній позі.
На дворі пішов дощ та песик не поспішав ховатися від негоди.
Коргі склав компанію господареві – протягом всієї дороги улюбленець міцно спав в рюкзаку.
Кіт заліз на плиту в пошуках смачненького, але випадково заснув.
Взимку улюбленець весь час проводить на батареї.