Прибуток банків за рік виріс на 40% - НБУ

Чистий прибуток платоспроможних українських банків виріс на 40% до 45,5 млрд грн за вісім місяців поточного року в порівнянні з січнем-серпнем 2020 року, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться у звіті про основні показники банків Національного банку України. За даними НБУ, доходи банків за січень-серпень 2021 року становили 172,681 млрд гривень, тоді роком раніше - 168,992 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав - 1,000 млрд гривень. Торік за цією статтею банки зафіксували 20,414 млрд гривень прибутку.

Витрати банків за січень-серпень 2021 року склали 127,090 млрд гривень, тоді у січні-серпні минулого року - 136,351 млрд гривень. Велика частина витрат припала на загальні адміністративні витрати - 48, 7 млрд грн, відсоткові витрати - 33,8 млрд грн і комісійні витрати - 21,7 млрд грн.

Відомо, що прибуток українських банків у 2020 році склав 41,296 млрд гривень, що на 29,2% менше, ніж у 2019 році (58,356 млрд гривень). Найгіршим фінансовий результат був у IV кварталі 2020 року через зростання відрахування у резерви.