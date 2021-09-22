Член бразильської делегації в ООН захворів на COVID-19

Глава МОЗ Бразилії Марселу Кейрога, який прибув до Нью-Йорка з президентом країни Жаїром Болсонару на Генасамблею ООН, захворів на COVID-19, написав сам міністр у Twitter, повідомляє РИА Новости.

"Повідомляю всім, що сьогодні я здав позитивний тест на COVID-19. Я буду на карантині в США, згідно з усіма санітарними протоколам" , - написав він.

Comunico a todos que hoje testei positivo para # Covid19 . Ficarei em quarentena nos #EUA , seguindo todos os protocolos de segurança sanitária. Enquanto isso, o @minsaude seguirá firme nas ações de enfrentamento à pandemia no Brasil. Vamos vencer esse ????! ???????????????? pic.twitter.com/OIaK8hDPy6 - Marcelo Queiroga (@ mqueiroga2) September 22, 2 021

Новинний портал G1 з посиланням на міністерство охорони здоров'я Бразилії повідомив, що карантин триватиме 14 днів. Інші члени делегації пройшли тести, їх результати виявилися негативними. Міністр вакцинований проти коронавірусу.