Член бразильської делегації в ООН захворів на COVID-19
Глава МОЗ Бразилії Марселу Кейрога, який прибув до Нью-Йорка з президентом країни Жаїром Болсонару на Генасамблею ООН, захворів на COVID-19, написав сам міністр у Twitter, повідомляє РИА Новости.
"Повідомляю всім, що сьогодні я здав позитивний тест на COVID-19. Я буду на карантині в США, згідно з усіма санітарними протоколам", - написав він.
Новинний портал G1 з посиланням на міністерство охорони здоров'я Бразилії повідомив, що карантин триватиме 14 днів. Інші члени делегації пройшли тести, їх результати виявилися негативними. Міністр вакцинований проти коронавірусу.