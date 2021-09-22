В Україні дадуть мільйон навчальному закладу з повною вакцинацією

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв один мільйон гривень навчальному закладу в регіоні, у якому показник вакцинації співробітників досягне 100%. Він уточнив, що гроші будуть виділені на розвиток інфраструктури, повідомляє Обозреватель.

Про це він заявив під час оперативної наради міської ради 21 вересня. Відповідні відео опублікували на сторінці мерії в Facebook.

Марцінків уточнив, що мільйон отримає той навчальний заклад Івано-Франківська, де 100% вакцинованих від коронавірусу співробітників набереться першим. Гроші передбачені для розвитку установи.

"Мільйон гривень тому закладу, яке першим досягне 100% вакцинованих працівників" , – сказав мер міста.

Раніше під час наради 7 вересня Марцінків сказав, що виплатить премію першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти COVID-19. Він пообіцяв 100 тисяч гривень. Пізніше мер заявив, що це був жарт.