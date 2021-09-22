Зустріч голов МЗС США, Франції, Британії та ФРН в ООН відмінили

Запланована раніше зустріч глав зовнішньополітичних відомств США, Франції, Великобританії та Німеччини скасована у зв'язку з розбіжністю графіків заходів, сказав журналістам на брифінгу високопоставлений представник американського Держдепартаменту, повідомляє "Интерфакс".

"Я думаю, що графіки завадили цій зустрічі на міністерському рівні. Але багато хто з міністрів цих країн збираються зустрітися один з одним в інших форматах" , - сказав чиновник.

На питання, чи буде у держсекретаря США Ентоні Блінкена двостороння зустріч з главою МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріаном, він відповів: "Я очікував би, що у держсекретаря і міністра закордонних справ буде можливість обмінятися думками в якийсь момент протягом тижня".

Як зазначають ЗМІ, він не сказав, що причиною скасування зустрічі може бути дипломатична криза, пов'язана з відмовою Австралії від придбання у Франції підводних човнів.