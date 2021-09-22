Вчені назвали спосіб поліпшити стан серця

Американські вчені з'ясували, що приблизно рік тренувань допомагає зберегти або навіть поліпшити еластичність серцевого м'яза у людей з ранніми ознаками серцевої недостатності, повідомляє Лента.Ру.

Дослідники зосередилися на стані, відомому як серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду, на яку страждає приблизно три мільйони осіб в США. Воно є практично невиліковним і характеризується підвищеною жорсткістю серцевого м'яза і високим тиском всередині серця під час вправ. Як наслідок, воно викликає втому, надлишок рідини в легенях і ногах і задишку. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Circulation.

Попередні дослідження називають тривалі фізичні вправи як спосіб, що допомагає значно поліпшити еластичність серця у молодих людей, але не впливає на жорсткість серця у людей 65 років і старше. У новій роботі взяла участь 31 осіб, у яких було виявлено деяке потовщення серцевого м'яза і підвищення біомаркерів крові, пов'язаних із серцевою недостатністю, хоча у них не було таких симптомів, як задишка.

Одинадцяти випробуваним, що ввійшли в контрольну групу, була призначена програма йоги і силових тренувань три рази в тиждень. Іншим був призначений індивідуально підібраний режим вправ: ходьба, їзда на велосипеді або плавання. Надалі учасники почали виконувати інтенсивні аеробні інтервальні тренування не менше 30 хвилин хоча б два рази на тиждень, плюс дві-три тренування середньої інтенсивності й одна-дві силові тренування в тиждень.

Через рік у людей, що виконували інтенсивні фізичні вправи, було відзначено фізіологічно і статистично значуще поліпшення показників жорсткості серця і кардіореспіраторної підготовки. Однак поки що вчені не можуть визначити точно, чи розвинеться у них серцева недостатність чи ні, для чого необхідні більш тривалі дослідження.