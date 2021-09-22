Кандидат у канцлери ФРН розповів про майбутні відносини з РФ

Росії та Німеччині необхідно сконцентруватися на спільних зусиллях в питаннях європейської безпеки. Таку думку висловив кандидат у канцлери ФРН від соціал-демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц, повідомляє "Известия".

«Що стосується розвитку наших відносин, тут, як і між Євросоюзом, так і Росією, важливо, щоб ми сконцентрувалися на тих процесах, які ініціювали свого часу Гельмут Шмідт і Віллі Брандт: перш за все - загальна безпека в Європі. До цього, зрозуміло, відноситься недоторканність кордонів, повинна зберігатися територіальна цілісність держав» , - підкреслив він.

Шольц переконаний, що розвивати безпеку можна «тільки разом, а не проти один одного».

«Ці стандарти європейської політики я ціную понад усе» , - уклав кандидат у канцлери.

Згідно з останніми опитуваннями, політик залишається лідером перегонів за крісло Ангели Меркель. 21 вересня він завершив передвиборчу кампанію в Вольфсбурзі (Нижня Саксонія).