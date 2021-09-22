Байден і Джонсон назвали умови визнання "Талібану"
Президент Сполучених Штатів Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон за підсумками переговорів у Вашингтоні погодилися, що визнання світовою спільнотою радикального руху "Талібан" як уряд Афганістану не може бути безумовним і обов'язково повинно мати скоординований характер, повідомляє "Известия".
«Вони погодилися, що будь-яке міжнародне визнання «Талібану» має координуватися і пов'язане з повагою цією групою прав людини», - йдеться в повідомленні на сайті британського уряду в середу, 22 вересня.
Політики наголосили, що дипломатичний підхід - це найефективніший спосіб запобігти гуманітарній кризі в Афганістані.
«Кращий спосіб вшанувати пам'ять тих, хто віддав свої життя, щоб зробити Афганістан кращим місцем, - використовувати всі дипломатичні та гуманітарні інструменти, які знаходяться в нашому розпорядженні, щоб запобігти гуманітарній кризі та зберегти досягнуте в Афганістані», - виділили в канцелярії британського прем'єра.