Байден і Джонсон назвали умови визнання "Талібану"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон за підсумками переговорів у Вашингтоні погодилися, що визнання світовою спільнотою радикального руху "Талібан" як уряд Афганістану не може бути безумовним і обов'язково повинно мати скоординований характер, повідомляє "Известия".

«Вони погодилися, що будь-яке міжнародне визнання «Талібану» має координуватися і пов'язане з повагою цією групою прав людини» , - йдеться в повідомленні на сайті британського уряду в середу, 22 вересня.

Політики наголосили, що дипломатичний підхід - це найефективніший спосіб запобігти гуманітарній кризі в Афганістані.