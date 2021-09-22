Гороскоп на сьогодні 22 вересня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 22 вересня 2021 року. Осіннє рівнодення матиме відчутний енергетичний вплив на людей і відновить баланс настроїв і думок, повідомляє Сегодня.

Астрологічний прогноз на 22 вересня для всіх знаків зодіаку.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 22 вересня 2021 року для Овна

День обіцяє бути непростим. Якщо ви хочете зробити що-небудь путнє – ні у кого не питайте поради, а думайте самі. Тоді у вас все вийде. В поле зору з'являться друзі, з якими ви давно не бачилися.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 22 вересня 2021 року для Тельця

Комусь із вашого оточення сьогодні не поталанить і причина криється саме в вас. Не варто приховувати свою незгоду в глобальних питаннях. Заявіть про це привселюдно, і згодом така тактика вам стане в нагоді.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 22 вересня 2021 року для Близнят

Швидше за все, у вас з'явилися заздрісники. Не зліться і не дозволяйте нікому образити вас. Ваше головне завдання на сьогодні тримати все під контролем, і тоді неприємності у дивний спосіб зміняться на краще.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 22 вересня 2021 року для Рака

У вас буде дуже сприятливий в усіх сенсах день. Прояву вашої ініціативи не буде потрібно, все начебто вже сплановано за вас. Вам нема про що турбуватися, просто пливіть за течією, довірившись чужій думці.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 22 вересня 2021 року для Лева

Не будьте занадто м'яким, інакше ви ризикуєте перетворитися на жилетку для друзів, які будуть нескінченно до вас звертатися за жалістю, співчуттям і порадою. Колись розпочаті вами зусилля сьогодні почнуть приносити плоди.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 22 вересня 2021 року для Діви

Будьте відкриті в спілкуванні, сьогодні велика ймовірність завести нові корисні знайомства. Тільки не сприймайте всю інформацію на віру. І звертайте особливу увагу на деталі. Адже у вашій справі дрібниць не буває!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 22 вересня 2021 року для Терезів

Ваші емоції сьогодні можуть вам перешкодити. Якщо ви з кимось посварилися – саме час помиритися. Сьогодні при бажанні ви навіть зможете повернути старих друзів і знайти нових. Постарайтеся тримати все під контролем.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 22 вересня 2021 року для Скорпіона

Ваші нові знайомі у найближчий час виявляться корисними вам. Не варто демонструвати оточуючим, наскільки ви невпевнені в собі. Навіть якщо ви вагаєтеся в якихось питаннях, не показуйте цього.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 22 вересня 2021 року для Стрільця

Перш ніж прийняти якесь рішення, попросіть поради у того, кому довіряєте. Ваші друзі давненько вас не бачили – корисно буде провести вечір у їхній компанії. І відновити старі знайомства – вони вам незабаром знадобляться.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 22 вересня 2021 року для Козорога

Щоб зусилля цього дня не пройшли марно, поставте собі конкретні завдання. Тільки так ви зможете наблизитися до заповітної мети. Особливу увагу слід звернути на інтонації і вирази. Їх не можна сьогодні ігнорувати.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 22 вересня 2021 року для Водолія

Ви знаходитесь на роздоріжжі. Прийняти рішення поодинці буде досить важко. Спробуйте порадитися з друзями або родичами. А ще проведіть невеликий експеримент, так ви внесете різноманітність у події дня.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 22 вересня 2021 року для Риб

На вас чекає успіх, якщо ви будете діяти. Прикладіть якісь зусилля, і тоді в найближчому майбутньому все, що ви маєте, подвоїться. Витратьте хоча б частину сьогоднішнього дня на себе і не залишайтеся на самоті.