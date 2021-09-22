У США Росію назвали головною військовою загрозою

Глава Північного командування Збройних сил (ЗС) США генерал Глен Ванхерк назвав Росію головною військовою загрозою для Сполучених Штатів Америки (США). Про це він заявив в інтерв'ю журналу Air Force Magazine, повідомляє Лента.Ру.

"Росія сьогодні є основною військовою загрозою для батьківщини. Це не Китай, це Росія" , - заявив військовий.

На його думку, попри те, що Китай є для США «довгостроковою екзистенціальною загрозою», на сьогодні у військовому плані найбільшу загрозу для США несе Росія завдяки її підводним човнам, бомбардувальникам і крилатим ракетам. При цьому, вважає генерал, в кібернетичному і космічному плані Росія і Китай рівні, тому треба побоюватися обидві країни.

Виступаючи на конференції, організованій Асоціацією ВВС США, Ванхерк вказав на важливість інвестування ресурсів Пентагону в поліпшення американського потенціалу в Арктиці, в іншому випадку Вашингтон йде на ризик. Також він назвав балістичні ракети ще однією формою стримування поруч з ядерною зброєю.