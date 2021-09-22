У "жовтій" зоні в кіно і театри пускатимуть з ПЛР-тестом

Після запровадження на території України "жовтої" зони епіднебезпеки заклади культури працюватимуть не тільки для вакцинованих. У кіно і театр в "жовтій" зоні будуть пускати і при пред'явленні негативного тесту на COVID-19, повідомляє УНИАН.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України у Facebook.

"Також тимчасово для безперешкодного відвідування закладів культури або будь-яких заходів дозволено мати негативний результат ПЛР-тестування або експрес-тестування на антиген. Такий результат дійсний 72 години" , - йдеться в повідомленні.

Кінотеатри, клуби, театри та інші заклади сфери культури працюватимуть і в період карантину, але з дотриманням карантинних вимог і обмежень.

Зокрема, в "жовтій" зоні слід обов'язково дотримуватися маскового режиму та фізичної дистанції в 1,5 м.

Разом з цим забороняється проведення масових заходів за участю понад 1 людини на 4 м площі будівлі або території, з наповненістю кінозалів або залів інших закладів культури більш як 2/3 місць (при схемі розміщення "2 заповнені ряди - 1 порожній") або понад 50% місць (при розміщенні в шаховому порядку).

Обмеження за часом роботи закладів культури відсутні.

Для повноцінної роботи закладів культури також має бути мінімум 80 % вакцинованих хоча б однією дозою працівників (або з дійсним негативним результатом тестів).

З 23 вересня в Україні встановлюється "жовтий" рівень епіднебезпеки. Таке рішення ухвалила 22 вересня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.