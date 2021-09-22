Що очікується на валютному ринку в середу

Вчора на міжбанківському валютному ринку повторилася спроба зростання котирувань безготівкового долара, спровокована покупцями відразу після старту торгів.

Як і в попередні дні, зростання зупинилося на рівні 26,735 гривень на покупку і 26,75 гривень на продаж. Після цього пропозиція від продавців штовхнула котирування назад вниз. Розгойдування курсу на міжбанку триває. Вчора стартували виплати компенсації ПДВ експортерам: вони отримали перші 373 млн гривень. Сьогодні процес продовжиться, і ті, кому ще не виплатили, будуть до останнього притримувати свої валютні запаси, що призведе до зниження пропозиції валюти на ринку і може викликати зростання курсу. Національний банк буде пильно стежити за ситуацією і в разі різких коливань обов'язково вийде з інтервенцією.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 26,68/26,73 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва у вівторок коливалася в межах 26,74-26,77 гривень. Сьогодні вранці продаж стартуватиме на рівні 26,74-26,75 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Очікуються коливання цінника на продаж готівкового «американця» в межах 26,72-26,78 гривень.

Євро на ринку FOREX у вівторок спочатку виріс до позначки 1,1748 долара, а потім знову пішов вниз і до вечора опустився до 1,1714 долара. Причиною стало зростання долара після публікації даних, що свідчать про позитивні зміни в будівельній галузі США. Вранці середи євро затиснутий у вузькому діапазоні 1,1716-1,1729 долара. Готівковий євро у вівторок протягом дня подешевшав з 31,33-31,35 до 31,30-31,32 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,30-31,32 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Є всі підстави очікувати, що до вечора готівковий євро може подорожчати.

Російський рубль у вівторок зміцнився по відношенню до долара, відновившись з тритижневого мінімуму на тлі зростання цін на нафту. Вранці середи він торгується у вузькому діапазоні 72,88-72,96 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці у вівторок продавали по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів. За такою ж ціною його почнуть продавати сьогодні вранці. Коливання ціни рубля в межах 3,62-3,67 гривень за 10 рублів триватимуть до кінця тижня.