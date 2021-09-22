Що заливають на заправках під виглядом AdBlue: результати

Експерти Інституту споживчих експертиз вперше провели дослідження «сечовини» для дизельних авто. Половина з перевірених зразків опинилися за межею вимог стандартів, і це погані новини як для автомобілістів і власників вантажних автопарків, так і для пішоходів і жителів міст, повідомляє Autoconsulting.

Чому це важливо?

Підвищення екологічних стандартів призвело до ускладнення конструкції транспортних засобів, за рахунок додавання компонентів і систем, що дозволяють ці стандарти дотримуватися. Для дизельних моторів таким удосконаленням стало додавання реагенту AdBlue, що сприяє очищенню вихлопних газів до екологічних норм Євро 4 і вище. І якщо раніше це стосувалося в основному вантажівок, то тепер такі системи після «дізельгейтов» масово впроваджуються і в легкові авто.

Саме тому останнім часом на заправках масово стали з'являтися окремі колонки під «сечовину». Технологічно рідина досить проста у виробництві (в порівнянні, наприклад, з паливом), але тут дуже важливі якість компонентів, правильні дозування і умови зберігання. При цьому, якщо реагент не якісний, ця недорога рідина здатна вивести з ладу паливну систему, ремонт якої на дизельних авто може становити багато тисяч доларів. Крім того, ми все дихаємо повітрям, в який через неякісних компонентів потрапляють небезпечні окисли, що загрожує різними захворюваннями. Хто ж в Україні виробляє та продає якісну, а хто небезпечну «сечовину», розбиралися експерти Інституту споживчих експертиз.

Як це працює

Принцип дії системи SCR (Selective Catalytic Reduction) заснований на хімічній реакції, при якій розчин карбаміду потрапляє в систему відпрацьованих газів дизельного двигуна, де в присутності каталізатора (пентаоксиду ванадію V2O5) ця реакція і протікає. В результаті шкідливі для навколишнього середовища оксиди азоту NOx під дією високой̆ температури розкладаються на воду і азот.

Але найголовніше, процес цей настільки автоматизований, що від водія всього лише потрібно іноді поповнювати запаси спеціальної рідини, і вихлоп гарантовано буде чистим. А з урахуванням того, що витрата сечовини становить близько 2-3 літрів на 1000 км, то автомобільного бака (зазвичай від 10 до 20 л) цієї рідини має вистачити на 10-15 тис. км.

Где заправить AdBlue

Проблеми з придбанням AdBlue можуть виникнути тільки у ледачих. Адже простий пошуковий запит в Google на сьогоднішній день видає сотні результатів будь-яких виробників, типів, обсягів, і головне на будь-який гаманець. Ціна, до речі становить близько 15-40 грн за літр. Правда, при цьому треба ще й «задурити», власне, з процесом заправки. Але ж значно простіше заправити необхідний обсяг заскочивши на АЗС за паливом. Тут оператор зробить все за вас і залишиться тільки оплатити заправлені рідини.

Хоча список АЗС, де оператор дійсно розуміє, про що мова поки не великий, але при необхідності ви завжди можете зателефонувати на гарячу лінію тієї чи іншої мережі і вам підкажуть, де можна дозаправитися AdBlue.

Багато гравців паливного ринку вже ввели AdBlue в свій асортимент. При цьому, як правило, на кожній з мереж пропонується один, ексклюзивний, варіант, вибору немає. Що стосується виробників, то найбільшими українськими є завод CrossChem, розташований в Київській області в селі Зурівка, і спільне українсько-британське підприємство AZMOL-ВР.

Група БРСМ-Нафта сама виробляє реагент для продажу в своїй мережі. Але важливо відзначити, що цей продукт називається EcoBlue. Він проводиться за власним ТУ, і не є запатентованим реагентом AdBlue.

На інших заправках пропонують імпорт, в основному з Польщі. У дослідженні, крім зразків українського виробництва, «під приціл» потрапили реагенти Noxy (ОККО), Gaschema (Socar) і М-стандарт (Marshall), випущених в Польщі, Литві та Білорусі відповідно.

Майже всі виробники пропонують як варіант заправки на АЗС, так і покупку AdBlue в каністрах.

Чистота запорука здоровя

Але, так як під виглядом спеціальної автомобільної рідини, деякі виробники цілком можуть пропонувати розчин сільськогосподарського карбаміду, розведеного простою водою, то це прямий шлях до смерті каталізатора, а ціна нового складає близько 5 тис. євро. Тому заправляти бажано перевірений продукт, адже інакше економія може обійтися дуже дорого.

Варто визнати, що за основними параметрами виробники намагаються вкластися в нормативи. Самими кочення і безпечними для експлуатації експерти визнали сечовину від AZMOL-ВР і CrossChem. За всіма тестованим параметрам AdBlue цих виробників відповідають всім нормам ISO 22241.

Слідом за ними йде БРСМ-Нафта, але тут концентрація натрію перевищує допустиму норму більш ніж в 3 рази, через що якісної її назвати не можна. Такі свідчення можуть каже про те, що при виробництві погано очищають воду, яку використовують для реагенту, а солі з такої води можуть забити пори каталізатора.

У зразках від Gaschema і М-стандарт відзначені підвищене значення біурета (карбамілмочевіни), що може побічно вказувати на використання низькоякісного сільськогосподарської сировини. У Gaschema також завищена масова концентрація альдегідів, магнію і натрію, норма якого в 3 рази перевищена і у БРСМ-Нафта.

Всі ці домішки негативно вплинуть на роботу каталізатора, що в цілому приведе до зниження його ефективності, а згодом вся користь від системи очищення відпрацьованих газів і зовсім вийде з ладу втративши своє первісне призначення. При значному перевищенні норми домішок може навіть статися накопичення вапняних відкладень, які закупорять блок SCR, а згодом і всю вихлопну систему. Що особливо актуально, якщо звернути увагу на масову концентрацію кальцію у Gaschema, тут вона перевищує норму в 40 (!) Разів.

Виводячи висновки

Сервіс дозаправки сечовиною на даний момент перебуває в стадії розвитку. Купувати цей продукт в каністрах або заправляти на найближчій АЗС, вирішувати автомобілісту. Але до вибору, як завжди, варто поставитися відповідально, адже дорога система вашого автомобіля може легко перенести 1-2 заправки неякісним реагентом, але якщо вони будуть регулярними, то і прослужить вона недовго. Заяви про відповідність стандартам дають все, але як показує тест, реагенти українського виробництва значно перевершують імпортні аналоги, при цьому ціна значно дешевше закордонних візаві.

Важливо відзначити і ще одну проблему. Останнім часом поширилися, в основному в районах західних кордонів, «наливайки» контрафактної «сечовини», природно, з низькою ціною. Як правило, це звичайна пластикова бочка біля узбіччя. Що продають там, експертам ще належить з'ясувати, але вже зараз вони попереджають автомобілістів - ні в якому разі на купувати там сечовину, оскільки це може стати фатальною помилкою.