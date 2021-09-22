В Австралії стався потужний землетрус

На південному сході Австралії стався землетрус магнітудою 5,8 бала за шкалою Ріхтера. В результаті в Мельбурні були частково зруйновані 46 будинків і відключилася електрика більш ніж для 35 тисяч жителів, повідомляє Кореспондент.

Про серйозні травми після землетрусу не повідомляється.

Один з місцевих житель розповів, що шестиповерховий будинок, в якому він проживає, розгойдувався з боку в бік, коли стався землетрус.

Національна сейсмологічна служба попереджає про можливість повторних підземних поштовхів "протягом наступних тижнів або навіть місяців".

За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів перебував в горах, вогнище залягало на глибині 10 кілометрів.

Землетрус відчувався в низці регіонів штатів Вікторія і Новий Південний Уельс, в Канберрі, Аделаїді та в західних передмістях Сіднея, а також в околицях міста Лонсестон на Тасманії, однак сильнішими підземні поштовхи були в Мельбурні і Мансфілді.