Як чіп-криза вже вплинула на продажі автомобілів

Про ударі дефіциту напівпровідників і мікрочіпів з виробництва в усьому автомобільному світі говорять з початку нинішнього року. Але до недавнього часу більшості OEM-виробників вдавалося задовольняти попит, скорочуючи власні запаси. Тепер загострився дефіцит поставок починає стримувати реєстрацію нових автомобілів. Сайт з'ясував, як чіп-криза впливає на продажу імпортерів і дилерів, повідомляє Autoconsulting.

У ситуації, що склалася автовиробники вже не можуть поповнювати спорожнілі склади у дилерів, а потенційні покупці - стали рідше заходити в автосалони через зростання цін на автомобілі. Багато з них, або відкладають покупку нового авто, або шукають відповідні пропозиції на ринку старих авто. Ці тенденції виявили дослідження, проведені ECG (Європейською асоціацією перевізників автомобілів) і компаніями IHS Markit і AutoForecast Solutions. Сьогодні ми розповімо до яких масштабів вже виросла ця проблема.

На даний момент, виробники мікросхем не обіцяв негайного усунення дефіциту. Навіть не дивлячись на те, що багато хто з них розширюють свої виробничі потужності, спеціально для клієнтів з автомобілебудування. Найближчі півроку ситуація навряд чи зміниться на краще.

Поточна ситуація

Аж до другої половини нинішнього року більшості автовиробників і дилерів вдавалося задовольнити попит за рахунок надлишкових запасів транспортних засобів, що з'явилися за час карантину. І багато виробників очікували, що до кінця нинішнього року, або до початку 2022, велика частина виробничих планів, зірваних чіп-кризою, буде відновлена. Тому, як тимчасове рішення вони встановили пріоритет у виробництві автомобілів з більш високою прибутковістю. А також - видалили деякі електронні компоненти з пакетів оснащення деяких моделей, щоб не зупиняти їх випуск. Але зараз запаси OEM і дилерів знаходяться на майже рекордно низькому рівні, а масштаби втрачених обсягів виробництва вже занадто великі, щоб уникнути серйозного впливу на обсяги продажів.

У компанії IHS Markit прогнозували, що через брак чіпів в світі не буде вироблено до 7,1 млн легкових автомобілів. Але ці оцінки були опубліковані до того, як Toyota оголосила про подальші скорочення виробництва цього літа і восени. Тепер аналітична компанія Auto Forecast Solutions прогнозує, що світова автомобільна промисловість може втратити у виробництві 8,5 млн легкових автомобілів і легких вантажівок. І це - майже вдвічі більше їх же прогнозу в 4,57 млн, озвученого в кінці червня. Обстановка погіршується і AFS очікує, що в Північній Америці не буде випущено 2,58 млн одиниць запланованих авто. А в Європі - понад 2,5 млн одиниць.

За словами віце-президента компанії Сема Фіорані, протягом однієї тижні вересня AutoForecast Solutions збільшила свій прогноз втрат продукції майже на 450 000 одиниць, з-за подальших розбіжностей між фактичною і запланованим виробництвом. Збитки General Motors збільшилися на 86 000 штук авто, в першу чергу в США і Канаді. Renault-Nissan особливо сильно постраждав в Сполучених Штатах. В даний час очікується, що в 2021 році Альянсом буде втрачено майже 265 000 автомобілів. Група Stellantis сильно постраждала на численних заводах в Північній Америці і Західній Європі.

Вплив дефіциту напівпровідників на перспективи виробництва легкових автомобілів, за даними AutoForecast Solutions

Тепер глобальні виробничі втрати почали виражаються в значному скороченні числа реєстрацій нових автомобілів, в порівнянні з минулим роком. Продажі нових автомобілів в США в серпні впали на 17%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це сталося через низький рівень запасів автомобілів і зростання цін, що стримують попит. У серпні аналогічне зниження спостерігалося і на європейських ринках. Ринок Німеччини впав у річному обчисленні на 23%, у Великобританії - на 22%, у Франції - на 15%.

І хоча серпня традиційно вважається більш спокійним, ніж інші місяці, в плані активності продажів автомобілів, на багатьох з цих ринків в серпні минулого 2020 року, спостерігалося відновлення після блокування. Однак зараз обсяги продажів на більшості ринків значно нижче рівнів, що існували до COVID.

Перспективи

Щоб збалансувати ситуацію, багато дилерів просувають продажі нових автомобілів на умовах «збірки на замовлення». А також - починають пропонувати «майже нові» моделі, якщо у них є можливість отримувати старі авто.

Не дивлячись на те, що в усьому світі величезні кошти вкладаються в будівництво нових виробничих майданчиків для випуску напівпровідників і мікрочіпів, аналітики прогнозують, що їх дефіцит залишиться і в 2022 році. Такий сценарій не виключають і топ-менеджери Daimler, BMW і Volkswagen, які недавно заявили, що дефіцит продовжиться. І що він суттєво вплине на виробництво і продаж в 2022 році.

Крім того, що збільшення обсягів виробництва напівпровідників навряд чи допоможе збалансувати поставки до 2022 або навіть 2023 року, ціни на них, в деяких випадках, виросли більш, ніж на 20%.

Тому, експерти прогнозують, що міру збільшення як цін, так і термінів поставки нових автомобілів, все більше потенційних покупців будуть схилятися до старих авто. Особливо, в «майже новому" сегменті, який продається з гарантією OEM або дилера.

Звичайно, існує ймовірність відновлення продажів нових автомобілів після перебудови попиту і пропозиції. Однак малоймовірно, що обсяги продажів відновляться настільки, щоб компенсувати втрачене виробництво в 2021 році. Особливо, в зв'язку з прагненням потенційних покупців до використання старих автомобілів. Експерти AutoForecast Solutions відзначають, що велика частина поточного попиту на автомобілі поглинається ринком старих авто. Через це, на вторинному ринку спостерігаються рекордні ціни. Дана тенденція виснажує частина попиту на нові авто, і стоїть на заваді тому, щоб продажі нових автомобілів легко відновилися і встановили рекорди, як тільки їх пропозицію досягне потрібних обсягів.

Частина потенційних покупців автомобілів з ДВС змістили свої інтереси на електромобілі і підключаються гібриди. Цьому, не в останню чергу, сприяли великі пільги при покупці і по податках. Volkswagen навіть запустив невелику модель підписки в Німеччині під назвою AutoAbo для своїх електромобілів ID.3 і ID.4. Однак, збільшення попиту на електромобілі буде недостатньо для усунення дефіциту в інших місцях. Особливо щодо високоприбуткових автомобілів класу люкс або пікапів в США. А в середньостроковій перспективі експерти не виключають можливість кризи і для ланцюжка поставок електрокарів. Особливо це стосується акумуляторів.

У спаду продажів, крім чип-кризи, є й інші причини. У тому числі - економічна невизначеність з поширенням дельта-варіанту Covid-19. А також - коригування державної підтримки на деяких ринках. Проте, хороша новина для імпортерів і дилерів в тому, що у експертів немає даних, які б підтверджували, що базовий попит на особисту мобільність значно ослаб. Поки мова йде скоріше про те, що на рішення клієнтів про покупку нового автомобіля впливають час очікування і ціни. Зрештою, аналітики прогнозують, що ймовірно, буде значний відкладений попит, і виробники оригінального устаткування зможуть заповнити деяку втрату попиту. Хоча, вони не заперечують, що відновився високий попит і гонка за збільшення виробничих обсягів, можуть надати ще більший тиск на пропозицію і ціни.