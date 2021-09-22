В Україні хочуть змінити календар всіх свят
В Україні пропонують скасувати перенесення вихідних днів у зв'язку зі святами, повідомляє РБК-Україна.
Міністерство культури показало проєкт і представило його всім на огляд.
Поки це всього лише документ на розгляді, в нього можуть внести зміни і тільки потім зареєструвати у Верховній Раді.
Які зміни можуть відбутися
У документі пропонують не переносити вихідний день на інший, якщо свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним.
Але є винятки: Різдво Христове за юліанським і григоріанським календарем, Великдень, День Святої Трійці за юліанським календарем, і Новий Рік. Тут правило перенесення вихідного дня буде зберігатися.
День боротьби за права жінок (8 березня) і День Праці (1 травня) пропонується відзначати як Міжнародні дні. Їх залишать вихідними.
У документі пропонують класифікувати свята: державне свято, день жалоби, Міжнародний день, пам'ятна дата, професійне свято, скорботний день, традиційне свято.
Державні свята
- День Соборності України (22 січня),
- День опору окупації Криму (26 лютого),
- День пам'яті та примирення (8 травня),
- День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня),
- День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни (14 травня),
- День Конституції (28 червня),
- День Державного Прапора України (23 серпня),
- День Незалежності України (24 серпня),
- День української державності (28 липня),
- День захисників України (14 жовтня),
- День української мови та писемності (9 листопада),
- День Гідності та Свободи (21 листопада).
Крім державних свят, законопроєкт визначає такі категорії, як:
- День жалоби;
- Міжнародний день ;
- Пам'ятна дата;
- Професійне свято;
- День скорботи;
- Традиційне свято.
Дні скорботи в Україні:
- День Героїв Небесної Сотні-20 лютого;
- День Чорнобильської трагедії-26 квітня;
- День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу - 18 травня;
- День пам'яті загиблих захисників України - 29 серпня;
- День пам'яті депортованих українців - друга неділя вересня;
- День пам'яті жертв комуністичних репресій - перша неділя листопада;
- День пам'яті жертв Голодомору - геноциду українського народу - четверта субота листопада.
Міжнародні дні
Міжнародними можуть стати такі дні:
- Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (27 січня),
- Міжнародний день боротьби за права жінок (8 березня),
- Всесвітній День Землі (22 квітня),
- День Праці (1 травня),
- Міжнародний день сім'ї (15 травня),
- Міжнародний день захисту дітей (1 червня), Всесвітній день навколишнього середовища (5 червня),
- Міжнародний день молоді (12 серпня),
- День пам'яті жертв комуністичного і нацистського тоталітарних режимів (23 серпня),
- Міжнародний день демократії (15 Вересня),
- Міжнародний день літніх людей (1 жовтня),
- Міжнародний день толерантності (16 листопада) та Міжнародний день людей з обмеженими можливостями (3 грудня).
Традиційні свята
Традиційними можуть стати такі свята:
- Новий рік (1 січня),
- День матері (друга неділя травня),
- День батька (третя неділя червня),
- Основні релігійні свята найпоширеніших віросповідань України.
В які свята будуть вихідні
Проєкт не скасовує ті вихідні, які вже передбачені законом. Новий Рік, Різдво за юліанським і григоріанським календарем, 8 Березня, Великдень і Трійця за юліанським календарем, 1 і 9 травня, День Конституції, День Незалежності, День захисника і захисниці України будуть неробочими.
Як ми раніше писали, в Україні з'явиться нове свято.
Автор: Людмила Жукова