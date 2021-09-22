В Україні хочуть змінити календар всіх свят

В Україні пропонують скасувати перенесення вихідних днів у зв'язку зі святами, повідомляє РБК-Україна.

Міністерство культури показало проєкт і представило його всім на огляд.

Поки це всього лише документ на розгляді, в нього можуть внести зміни і тільки потім зареєструвати у Верховній Раді.

Які зміни можуть відбутися

У документі пропонують не переносити вихідний день на інший, якщо свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним.

Але є винятки: Різдво Христове за юліанським і григоріанським календарем, Великдень, День Святої Трійці за юліанським календарем, і Новий Рік. Тут правило перенесення вихідного дня буде зберігатися.

День боротьби за права жінок (8 березня) і День Праці (1 травня) пропонується відзначати як Міжнародні дні. Їх залишать вихідними.

У документі пропонують класифікувати свята: державне свято, день жалоби, Міжнародний день, пам'ятна дата, професійне свято, скорботний день, традиційне свято.

Державні свята

День Соборності України (22 січня), День опору окупації Криму (26 лютого), День пам'яті та примирення (8 травня), День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня), День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни (14 травня), День Конституції (28 червня), День Державного Прапора України (23 серпня), День Незалежності України (24 серпня), День української державності (28 липня), День захисників України (14 жовтня), День української мови та писемності (9 листопада), День Гідності та Свободи (21 листопада).

Крім державних свят, законопроєкт визначає такі категорії, як:

День жалоби;

Міжнародний день ;

Пам'ятна дата;

Професійне свято;

День скорботи;

Традиційне свято.

Дні скорботи в Україні:

День Героїв Небесної Сотні-20 лютого;

День Чорнобильської трагедії-26 квітня;

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу - 18 травня;

День пам'яті загиблих захисників України - 29 серпня;

День пам'яті депортованих українців - друга неділя вересня;

День пам'яті жертв комуністичних репресій - перша неділя листопада;

День пам'яті жертв Голодомору - геноциду українського народу - четверта субота листопада.

Міжнародні дні

Міжнародними можуть стати такі дні:

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (27 січня),

Міжнародний день боротьби за права жінок (8 березня),

Всесвітній День Землі (22 квітня),

День Праці (1 травня),

Міжнародний день сім'ї (15 травня),

Міжнародний день захисту дітей (1 червня), Всесвітній день навколишнього середовища (5 червня),

Міжнародний день молоді (12 серпня),

День пам'яті жертв комуністичного і нацистського тоталітарних режимів (23 серпня),

Міжнародний день демократії (15 Вересня),

Міжнародний день літніх людей (1 жовтня),

Міжнародний день толерантності (16 листопада) та Міжнародний день людей з обмеженими можливостями (3 грудня).

Традиційні свята

Традиційними можуть стати такі свята:

Новий рік (1 січня),

День матері (друга неділя травня),

День батька (третя неділя червня),

Основні релігійні свята найпоширеніших віросповідань України.

В які свята будуть вихідні

Проєкт не скасовує ті вихідні, які вже передбачені законом. Новий Рік, Різдво за юліанським і григоріанським календарем, 8 Березня, Великдень і Трійця за юліанським календарем, 1 і 9 травня, День Конституції, День Незалежності, День захисника і захисниці України будуть неробочими.

Як ми раніше писали, в Україні з'явиться нове свято.

Автор: Людмила Жукова