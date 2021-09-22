Інноваційні ліки від COVID-19 розвезли по регіонах

Доставлені в Україну інноваційні ліки, а саме 20 тис. флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) та 40 тис. флаконів Етесевімабу (Etesevimab) вже розвезені в регіони.

Про це повідомила прес-служба﻿ Міністерства охорони здоров'я.

Інноваційні ліки включено до протоколу лікування коронавірусної хвороби. Тепер лікарі, які надають допомогу хворим на COVID-19, матимуть чітку інструкцію щодо того, в яких саме випадках захворювання і як правильно застосовувати ці лікарські засоби.

Механізм їх дії полягає у блокуванні прикріплення вірусу до мембрани клітини, що унеможливлює потрапляння SARS-CoV-2 в клітини людини, що нейтралізує дію вірусу та сприяє запобіганню розвитку та лікуванню COVID-19.

Діють ці ліки безпосередньо на вірус – препарати зв’язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню у клітину та подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень та потраплянню в лікарню.