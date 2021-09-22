Дуда розкритикував Європу за "Північний потік-2"

Завершення будівництва російського газопроводу Nord Stream 2 демонструє байдужість Європи до боротьби, яку веде Україна за збереження своєї незалежності, повідомляє Укрінформ.

Про це в ході виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку сказав президент Польщі Анджей Дуда.

“Якою була відповідь багатих північних країн на драму українського народу, котрий бореться за свою незалежність? Відповіддю стало спорудження великого газопроводу Nord Stream 2.

Він транспортуватиме російський газ до Західної Європи та приноситиме мільярдні доходи агресору, демонструючи цілковиту безпорадність і навіть байдужість до того факту, що від цього моменту Україна опиниться у ще більшій небезпеці” , - заявив польський лідер.

Дуда також нагадав, що жоден із тих, хто будував чи затверджував проєкт цього газопроводу не брав участі у нещодавньому саміті Кримської платформи.