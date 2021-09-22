Нова пошта побудує автоматизований термінал за €28 млн

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділить 13 млн євро компанії "Нова Пошта" на будівництво нового автоматизованого терміналу сортування посилок в Дніпрі загальною вартістю понад 28 млн євро, повідомляє UBR.

Йдеться про забезпечений корпоративний кредит з переважним правом вимоги на суму до 13 млн євро. Засоби нададуть у вигляді мультивалютної кредитної лінії, доступної для виплати в гривнях і євро, розповіли в прес-центрі банку.

Вартість проекту "Нової пошти" становить 28,5 млн євро. З них 14 млн євро - на проектування та будівництво терміналу, 11,9 млн євро - на покупку сортувальної лінії та іншого обладнання і ще 2,6 млн євро - на непередбачені витрати.

В ЄБРР наголошують, що проект з будівництва автоматизованого терміналу є частиною довгострокової стратегії зростання компанії, яка передбачає трансформацію її логістичної моделі, оптимізацію ланцюжка поставок і підвищення якості обслуговування клієнтів.

Нагадаємо, в 2019 році "Нова пошта" побудувала Хмельницький інноваційний термінал. Тоді компанія залучала 9,5 млн євро кредиту від ЄБРР.