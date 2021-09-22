Що не так з Теслой і іншими електрокарами

Електромобілі впевнено завойовують планету. А адже ще десять років тому мало хто міг би передбачити таке стрімке зростання індустрії електромобілів, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Електричне авто харчується чистою електроенергією, але її вироблення забруднює повітря. Тобто, якщо ДВС забруднює повітря там, де їздить, то в разі "електро" забруднення з'являється на електростанціях.﻿ Але не все так однозначно і оптимістично в світі електромобілів. У песимістів свої аргументи. Давайте розберемося, що не так з електромобілями.

