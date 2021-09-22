Таліби попросили надати їм можливість виступити на Генасамблеї ООН

Рух "Талібан", що захопив владу в Афганістані, попросив надати йому можливість виступити на Генасамблеї (ГА) ООН, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш отримав листа від призначеного талібами Аміра Хана Муттакі "з проханням взяти участь" у дебатах на високому рівні, заявив представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік.

Він уточнив, що листа було відправлено за день до початку сесії, 20 вересня, а Муттакі значився у ньому як "міністр закордонних справ". У листі Муттакі заявив, що колишнього президента Афганістану Ашрафа Гані було скинуто 15 серпня, і що країни у всьому світі "більше не визнають його президентом". У зв'язку з цим, йшлося в листі, призначений попереднім урядом постпред Афганістану Гулам Ісакзай "більше не представляє" країну в ООН.

Таліби призначили свого постійного представника при ООН Сухайля Шахіна. У листі не уточнювалося, чи хоче Муттакі поїхати до Нью-Йорка, щоб виступити особисто, чи таліби нададуть записане відеозвернення.

Представник Генсека ООН також повідомив, що Гутерреш отримав окремого листа від Ісакзая від 15 вересня, що містить список делегації Афганістану для участі в сесії. У цьому листі Ісакзай був зазначений як постійний представник Афганістану, зазначив Дюжаррік.

"Ці два повідомлення секретаріат після консультацій з канцелярією голови Генеральної Асамблеї направив членам комітету з перевірки повноважень 76-ї сесії Генеральної Асамблеї" , - сказав він.

"Досі не було заплановано жодного засідання комітету з перевірки повноважень" , - сказав заступник офіційного представника ООН Фархан Хак.

Водночас агентство AFP із посиланням на дипломатичне джерело уточнило, що в минулому комітет утримувався від ухвалення рішення і замість цього передавав його на голосування Генеральній Асамблеї.