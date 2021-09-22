Байден переплутав США і ООН

Президент США Джо Байден допустив помилку в ході виступу на 76-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ГА ООН), повідомляє Лента.Ру.

Висловлюючись про світове лідерство Вашингтона щодо дотримання принципів демократії, американський лідер переплутав США і ООН.

"Це відбилося в нашій ДНК як нації і, що особливо важливо, в ДНК цієї фінансової інституції - Сполучених Штатів Америки" , - уклав він, маючи на увазі ООН.

Республіканські політики розкритикували Байдена за його помилку. Так, Антоніо Пітокко зазначив у Twitter, що американського президента неможливо сприймати серйозно на світовій арені. На його думку, Байден виглядає розгубленим. Відзначається, що лідер США вперше виступив в ООН з моменту вступу на посаду в січні.