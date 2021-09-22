В Україні почали судити водіїв електросамокатів

У Єдиному реєстрі судових рішень зафіксовано 3 кримінальні справи, пов’язані з ДТП на електросамокаті. У двох випадках суд визнав винним саме водіїв самокатів, зобов'язавши відшкодувати збитки потерпілим, повідомляє Опендатабот.

Найбільшої шкоди було завдано потерпілій у справі № 336/7734/20. Жінка поверталася додому, коли раптово її зачепив самокат, на якому по тротуару їхали мати з дитиною. Через зіткнення постраждала набула тілесних ушкоджень середньої тяжкості, тривалий час провела у лікарні та була змушена встановити ендопротез, аби знову мати змогу пересуватись.

У цій справі суд визнав водійку самоката винною за ст. 291 КК України та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік умовно, відшкодування вартості лікування та моральної шкоди загальною вартістю понад 135 тис. грн.

У другому випадку (№303/1650/21) водій самоката не впорався з керуванням, через що збив дівчину на велосипеді. Потерпіла отримала численні забої обличчя, струс мозку та перелами, що було кваліфіковано як тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Водія самоката визнали винним та призначили штраф у розмірі 3400 грн, а також зобов’язали сплатити потерпілій 70 тис. грн моральної шкоди та 37 216 грн матеріальної.

Більшість зіткнень та ДТП, пов’язаних із водінням самокатів, кваліфікуються як адміністративне порушення. В судовому реєстрі зафіксовано 16 таких справ.

У подібних випадках водіям самокатів загрожує 850 грн штрафу за порушення ПДР.