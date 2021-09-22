Україна хоче почути, чому ООН не була на Кримській платформі - МЗС

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем порушив питання: чому ця організація не була представлена на саміті Кримської платформи, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи переговори Володимира Зеленського з керівництвом ООН.

"Президент порушив питання Криму, оскільки для нього воно є фундаментальним і ніколи не може бути винесене за дужки" , - сказав глава МЗС.

Він пояснив, що "відповідь на це питання ми не почули, але почули про підтримку територіальної цілісності України".

"Ідеться про фундаментальне зобов’язання ООН – захищати суверенітет і територіальну цілісність держав. І як міністр, представник держави – засновниці ООН хочу почути чітку відповідь від Організації Об’єднаних Націй: чому вона не взяла участь у жодній формі в саміті Кримської платформи" , - зазначив він.

Водночас НАТО, Рада Європи, ГУАМ та інші міжнародні організації знайшли формат своєї участі.

За словами Кулеби, є всі підстави вважати, «що попрацювала Російська Федерація», яка ставила завдання взагалі зірвати саміт Кримської платформи, не допустити його успішного проведення.

"Але це завдання було провалене, і успішне проведення саміту Кримської платформи – це перемога України" , - наголосив міністр.

Він додав, що питання практичного залучення ООН до проблем Криму залишається відкритим, при цьому сьогодні українська сторона "озвучила декілька ідей, які будуть генеральним секретарем опрацьовані".