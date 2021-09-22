Виявлено чергову корупційну схему на Укрзалізниці

Служба безпеки України викрила чергову корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Зловмисники привласнили близько 2 млн гривень, повідомляє РБК-Україна.

За інформацією правоохоронців, схему організували двоє співробітників фірми-підрядника, яка виграла декілька десятків тендерів "Укрзалізниці".

Так, фігуранти вносили неправдиві дані про обсяги виконаних робіт.

Зокрема, під час ремонту колісних пар зазначалося, що їхній ремонт проводився двічі, хоча насправді - лише один раз.

Вказано, що проведена співробітниками СБУ експертиза підтвердила зазначені махінації та завдані збитки "Укрзалізниці" у розмірі близько 2 млн гривень.

Наразі посадовим особам компанії повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за такими статтями ККУ:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 27 (види співучасників);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)

Автор: Марія Кучерявець