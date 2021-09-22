Позашляховик Ford Expedition піддали оновленню

Американська компанія Ford провела планове оновлення свого повнорозмірного позашляховика Expedition. Новинка стала потужнішою, функціональніша, а також отримала off-road-версію Timberline, повідомляє Обозреватель.

Новинка покликана створити серйозну конкуренцію аналогам і для цього у неї є багато цікавих інновацій.

Важливим нововведенням стала поява "позашляхової" версії Timberline. Джерело: Ford

Важливим нововведенням стала поява "позашляхової" версії Timberline. Вона має найбільший серед серійних машин дорожній просвіт у 269 мм. Для порівняння у Jeep Wagoneer кліренс на 15 мм менше. Також новинка відрізняється розширеною колією, "зубастими" 33-дюймовими шинами Goodyear Wrangler на 18-дюймових дисках, потужний захист двигуна і трансмісії від пікапа Ford F-150 Raptor, а також унікальна "фордовська" система Trail Turn Assist, яка пригальмовує на бездоріжжі одне з задніх колесо при повороті, щоб зменшити його радіус. Її запозичили у моделі Bronco. А остаточно "добити" конкурентів допоможе найпотужніший в класі мотор EcoBoost V6 3.5, який внаслідок модернізації турбонаддуву має віддачу 446 к.с. і 691 Нм.

Timberline відрізняється розширеною колією, "зубастими" 33-дюймовими шинами Goodyear Wrangler на 18-дюймових дисках, збільшеним кліренсом тощо. Джерело: Ford

Крім Timberline він пропонується для ще однієї нової версії – Stealth Edition Performance Package. Вона відрізняється від побратимів по сімейству спортивними налаштуваннями підвіски, 22-дюймовими дисками та стильним чорним декором.

Базову версію позашляховика не можна назвати малопотужної. В її активі аналогічний V6, але з більш скромними параметрами – 385 к.с. і 637 Нм. Всі версії моторів працюють в парі з 10-ступіневим "автоматом". Покупці можуть вибирати між заднім або повним приводом з демультиплікатором. В останньому випадку передній міст підключається за допомогою муфти, а за опцію можна замовити блокування заднього міжколісного диференціала.

Покупці можуть вибирати між заднім або повним приводом з демультиплікатором. Джерело: Ford

Чи не менше змін можна виявити в салоні. Крім нових кольорів і матеріалів обробки фахівці Ford зайнялися "діджіталізаціей". У базовій версії встановили інфо-розважальну систему SYNC 4 c 12-дюймовим екраном, а як опція пропонується вертикальний "планшет" SYNC 4А з дисплеєм на 15,5 дюймів, який відповідає в тому числі за керування клімат-контролем. Медіасистеми має розширений функціонал і може оновлюватися "по повітрю". Цифрова 12,4-дюймова шкала приладів доступна за додаткову плату.

Як опція пропонується вертикальний "планшет" SYNC 4А з дисплеєм на 15,5 дюймів. Джерело: Ford

Для топової комплектації Platinum пропонується система напівавтоматичного управління Ford BlueCruise. Вона включає адаптивний круїз-контроль з функцією автоматичного старту після зупинки, системи утримання у смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

Перші серійні зразки оновленого Expedition почнуть сходить з заводу компанії в штаті Кентуккі вже найближчим часом, але у дилерів новинка з'явиться на початку року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.